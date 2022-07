Petkovic também está fora do time de comentaristas da Globo

A emissora confirmou a informação por meio de uma nota; O ex-jogador de futebol trabalhava na TV Globo desde 2018

Mais uma baixa no time de comentaristas do Grupo Globo, às vésperas da Copa do Mundo. O sérvio Dejan Petkovic, 48, pediu demissão nesta quarta-feira (6), mesmo dia em que Casagrande anunciou sua saída.

A reportagem apurou que Petkovic estava se sentindo preterido e pouco valorizado na empresa, onde trabalha desde 2018.

Em nota, a Rede Globo confirma o desligamento do comentarista.

“Em comum acordo, Globo e Petkovic decidiram encerrar a parceria e, a partir de 1º de agosto, o ex-jogador deixa de fazer parte do time de comentaristas esportivos da empresa. Embaixador da Sérvia no Brasil, o craque dos gramados, que conquistou os brasileiros por sua habilidade e carisma, vai se dedicar a projetos pessoais”, diz a nota oficial.