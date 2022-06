Paulo Vieira conta perrengues de viagem com Porchat

O humorista arrancou gargalhadas ao contar em detalhes da pior viagem de sua vida, para o Panamá, ao lado do amigo e de outras pessoas

Em um programa especial para comemorar o aniversário de Fábio Porchat, o humorista Paulo Vieira arrancou gargalhadas ao contar em detalhes a pior viagem de sua vida, para o Panamá, ao lado do amigo e de outras pessoas.

No “Que História É Essa, Porchat?” (Globo) desta terça (29), Vieira, João Vicente de Castro, Miá Mello e Marcos Veras contaram episódios engraçados de suas vidas ao lado do aniversariante.

A viagem de Vieira, a convite de Porchat, teve perrengues como o susto com o valor do passeio, passaporte vencido, correria para conseguir um documento atualizado, prisão na imigração do Panamá e 12 horas de tempestade em um barco.

“Eram ondas de cinco metros. Todo mundo foi dormir, mas eu não. Queria encarar a morte de frente e me agarrei a um mastro”, disse.

Vômito e diarreia em alto mar também fizeram parte do passeio, que, no Instagram, pareceu uma viagem dos sonhos. “Quem diz que foi um pesadelo?”, brincou Vieira nas redes sociais.

“Eu fiquei feliz que deu certo, porque eu queria muito fazer bem o programa do meu amigo”, disse o humorista. “É muito importante para mim entregar o melhor para ele, sempre, porque ele não merece menos que isso”.

Na sua vez, Porchat lembrou a história da tentativa de roubo de seu celular no Carnaval deste ano, nos arredores do sambódromo do Rio de Janeiro, antes do desfile da escola de samba São Clemente, que fez uma homenagem ao comediante Paulo Gustavo.

Porchat estava ao lado dos humoristas Marcelo Adnet e Marcos Vera e gravava um vídeo da correria dos três para chegar a tempo do desfile.

Segundo ele, Adnet e Veras reagiram à tentativa de roubo. “Tá maluco? A gente vai desfilar”, disse Adnet para os criminosos. O vídeo do momento foi exibido durante o programa. “A gente conseguiu fugir dos bandidos, desfilamos, foi lindo”, concluiu Porchat.

João Vicente contou a história do dia em que salvou o cantor Caetano Veloso do afogamento na Bahia. A atriz Queen Latifah também estava nessa viagem. Assustado dentro do mar, Caetano agarrou em João Vicente. “Eu tô com medo”, dizia. Os dois conseguiram sair em um bote.

“Eu salvei a vida de Caetano e você fez o que, na sua poltrona?”, perguntou João Vicente para o público.