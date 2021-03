Paulo Gustavo é internado após contrair Covid-19

O procedimento de internação aconteceu por orientação médica, para que o quadro clínico dele pudesse ser acompanhado melhor

O ator Paulo Gustavo deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro, no último sábado (13), após contrair a Covid-19. De acordo com a assessoria do artista, o procedimento de internação aconteceu por orientação médica, para que o quadro clínico dele pudesse ser acompanhado melhor. As informações são do G1.