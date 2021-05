Em homenagem a Paulo Gustavo, artista faz retrato do ator em mural em São Paulo

No retrato, o artista plástico também fez um desenho da personagem de sucesso do ator, a Dona Hermínia

O ator e humorista Paulo Gustavo, mais uma vítima da Covid-19, que faleceu aos 42 anos em um hospital no Rio de Janeiro no começo do mês, ganhou uma homenagem em um mural na periferia de São Paulo. A arte foi feita pelas mãos do grafiteiro e artista plástico Paulo Terra, que revelou ter tirado recursos do próprio bolso.

Em um mural no Campo Limpo, localizado na zona sul de São Paulo, o artista fez um retrato do ator ao lado de sua personagem mais conhecida dos cinemas, a Dona Hermínia, protagonista da trilogia Minha Mãe É Uma Peça, dona da maior bilheteria do cinema brasileiro. A arte completa deverá ficar pronta até a próxima quarta-feira (19).