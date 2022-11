Paolla Oliveira escolhe camisa da Marta para torcer pelo Brasil na Copa

Por meio de seu perfil no Twitter, Paolla e exibiu sua camisa com a numeração 10 de Marta na seleção feminina

A atriz Paolla Oliveira, de 40 anos, já está prontíssima para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, que acontece nesta quinta-feira (24), e escolheu uma camisa da jogadora Marta para torcer pela seleção canarinha.

Por meio de seu perfil no Twitter, Paolla compartilhou três cliques em que surge com look nas cores do Brasil, e exibiu sua camisa com a numeração 10 de Marta na seleção feminina.

“Hoje é dia de torcer por nossa seleção brasileira. Daqui, vamos com amor, vamos juntos!”, legendou a famosa.

Paolla Oliveira não foi a única celebridade que posou orgulhosa para a estreia do Brasil no Qatar. A apresentadora Angélica também disse que “voltará” a usar a camisa da seleção com orgulho “depois de muito tempo”.