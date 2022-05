Pai de Meghan Markle é internado no México com suspeita de AVC

Thomas Markle foi levado a um hospital de Tijuana, no México, e depois transferido para outro hospital em Chula Vista, na Califórnia

Thomas Markle, 77, pai de Meghan Markle, 40, foi hospitalizado com suspeita de AVC (acidente vascular cerebral) sendo levado a um hospital da cidade de Tijuana, no México, e depois transferido para outro hospital em Chula Vista, na Califórnia, nos EUA.

Segundo o site TMZ, o sogro do príncipe Harry, 37, teria chegado ao hospital confuso e com dificuldade para falar, tendo que escrever os sintomas em um papel para entregar aos médicos. Samantha Markle, 57, irmã da duquesa de Sussex, afirmou que ele está se recuperando.

“Pedimos por privacidade para ele e para a família. Ele precisa de paz para descansar. É bizarro o quanto ele foi torturado e tudo que ele teve que passar graças ao descaso da minha irmã nos últimos anos. Isso é imperdoável”, disse ela ao Daily Mail.

Em março deste ano, Thomas afirmou que iria depor contra Meghan na Justiça americana. Ele contou em entrevista ao canal Remarkable Friendship, do YouTube, que iria ficar do lado da filha mais velha no processo que ela move contra os duques de Sussex.

Samantha entrou com uma ação por considerar que a irmã famosa fez “declarações falsas e maliciosas” sobre a própria família em entrevista a Oprah Winfrey, 68. Na época, as falas dela que mais ganharam repercussão diziam respeito à família do marido.

“Eu ficaria mais do que feliz [em testemunhar contra Meghan]”, afirmou o pai dela. “Estou tentando há quase quatro anos ver minha filha e seu marido ruivo em um tribunal cara a cara…”