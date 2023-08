Pai de Larissa Manoela desabafa em mensagem sobre ‘piores dias’

Na mensagem, Gilberto fala sobre o apoio da fé em “momentos difíceis” e pontuou também a presença de Deus nesses dias

O pai de Larissa Manoela, Gilberto Elias Santos, publicou uma mensagem motivacional em sua rede social nesta quinta-feira, 17. O pronunciamento acontece em meio ao conflito familiar com a atriz e um dia após a mulher, Silvana Taques, declarar para a Folha de S.Paulo que ambos “pecaram pelo excesso de zelo” com a artista.

Na mensagem, Gilberto fala sobre o apoio da fé em “momentos difíceis” e pontuou também a presença de Deus nos “piores dias”. “Guarde essa frase e leve ela para a sua vida: quebrado ou inteiro você continua na mão do Oleiro. Nos melhores e nos piores dias a mão Dele continua sobre tua vida. Nas crises mais difíceis que você já viveu, Ele continua com a mão estendida sobre você”, diz o texto.

A última publicação do pai da ex-atriz mirim havia ocorrido há sete dias. Nela, Gilberto faz uma homenagem aos próprios pais e comenta sobre a saudade. “Penso em vocês meu Pai e minha Mãe, meu Porto Seguro que já fizeram a passagem, fica um vazio dentro de nós, ficou também o exemplo de família que é a base da sociedade….tão atacado pelo “inimigo” que está ao derredor só esperando um momento de fraqueza para atingir um dos seus!”, escreveu.

“Portanto orai e vigiar pois só assim chegaremos ao momento do reencontro eterno! Assim seja hoje e para todo o sempre, amém.”

Silvana se pronuncia

Nesta quarta-feira, 16, Silvana Taques comentou pela primeira vez sobre as acusações feitas pela filha que envolvem bens adquiridos pela atriz ao longo da carreira. Larissa revelou, em entrevista ao Fantástico, ter aberto mão de R$ 18 milhões em uma disputa judicial com os pais e, na quarta, alegou que os pais teriam vendido uma mansão no Rio de Janeiro sem autorização e que chegou a ficar sem plano de saúde e conta bancária.

Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, Silvana afirmou que as decisões tomadas por ela e pelo marido, Gilberto Elias, visavam apenas “blindar o patrimônio de Larissa contra terceiros”. “Nunca quisemos ficar com nada dela”, disse.

Entenda o caso

Larissa Manoela rompeu a relação com os pais no início do ano, que, até então, eram os administradores de sua carreira. Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles

No domingo, 13, ela revelou detalhes sobre o caso e revelou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre sua situação financeira. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva no ano passado.

A artista contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Em um trecho da entrevista para o Fantástico, ela mostra um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para que comprasse um milho durante uma ida à praia.

Na ocasião, ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. “Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, declarou.

Em nota enviada ao programa, os pais da artista argumentaram que Larissa “falta com a verdade”. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, diz um trecho do comunicado.

Estadão Conteúdo