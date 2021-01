Pai de Cristiano Araújo e produtor trabalham em disco póstumo com músicas inéditas deixadas pelo cantor

PUBLICIDADE

Para viabilizar o projeto fonográfico, o produtor musical Blener Maycom e o pai de Cristiano, João Reis, estão fazendo levantamento de toda a obra deixada pelo artista. O repertório do disco inclui músicas nunca lançadas na voz do goiano. Todo o processo de gravação em estúdio será documentado para gerar documentário sobre o álbum e, por extensão, sobre Cristiano.

Nas redes sociais, João Reis homenageou Cristiano e a filha, Ana Cristina. “Há 35 anos nasciam meus primeiros filhos, o dia mais importante da minha vida. Ali pude sentir o significado do verdadeiro amor, pois, só sabemos disso depois que nos tornamos pais. Me lembro bem das dificuldades que passei e em momento algum me desanimei, pois, meus filhos sempre foram pra mim o meu antídoto, me fortalecendo dia a dia em busca de uma vida melhor”, disse.

“Hoje me vejo realizado, pois, meus filhos realizaram meus sonhos! Pude alcançar grandes vitórias ao longo do tempo e eles sempre foram meus maiores incentivos, meus maiores parceiros nesta minha vida! Hoje fico aqui remoendo a saudade de tantos bons momentos que às vezes me esqueço das minhas dores, das faltas que a vida me impôs. Mas mesmo assim agradeço muito a Deus pelos bons momentos vividos!”, afirmou.