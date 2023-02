Otaviano Costa explica que não foi demitido do SBT: ‘Assinei contrato de 3 meses’

Otaviano também criticou o descuido com a apuração por parte dos veículos de imprensa

Nesta terça, 31, Otaviano Costa explicou como está a sua atual situação no SBT. Após circular que ele teria sido demitido, o apresentador do Cozinhe se Puder disse que não é contratado pela emissora desde março de 2022, afirmando que seu contrato era apenas de três meses.

No dia anterior, Costa fez um tuíte relacionado ao reality de culinária e disse que, por causa da reexibição do programa, muita gente associa a imagem dele como se ainda fosse contratado efetivo do SBT. “Eu resolvi esclarecer que não sou contratado desde maio do ano passado, porque assinei um contrato de apenas 3 meses, que é muito habitual e moderno, um modelo de negócios super recorrente hoje em dia”, ressaltou o apresentador.

Otaviano também criticou o descuido com a apuração por parte dos veículos de imprensa. “O que mais me espanta hoje em dia é que veículos antigamente sérios, que eram revistas impressas, por exemplo, reproduzem a notícia de um perfil de alguém que cobre TV e replicam sem checar, sem fazer a tradução da notícia do jeito que ela é”, disse ele.

O perfil denominado como @silvinhotv publicou uma carta aberta em sua conta no Twitter se retratando pelo erro cometido e demonstrou chateação pela forma como Otaviano corrigiu a informação. “É triste a forma que o artista utilizou para corrigir a manchete, fazendo um vídeo usando adjetivos como ‘incompetente’ e ‘maldoso’. É lamentável, até porque este perfil comemorou (e muito) a contratação de Otaviano Costa pelo SBT, torceu para que tivesse novos projetos”, escreveu.

