‘Olha como estou fofa agora’, ironiza Madonna ao mostrar rosto menos inchado

Cantora rebateu críticas à sua aparência e culpou cirurgias plásticas

A aparência física de Madonna, 64, tem sido muito criticada. A última aparição dela, no Grammy 2023, resultou em ofensas e piadas na web devido ao rosto inchado.

Pelas redes sociais, a cantora rebateu as críticas e ironizou os comentários negativos que vem recebendo. “Olha como estou fofa agora”, escreveu ela na legenda de uma foto em que aparece com a feição menos inchada.

“Agora o inchaço da cirurgia diminuiu”, postou ela. Na imagem, Madonna posou de frente e exibiu cabelos trançados, jeans rasgados e um boné de beisebol.

Madonna fez uma rápida aparição na entrega dos prêmios Grammy, que aconteceu no dia 5 de fevereiro, em Los Angeles. A cantora introduziu Sam Smith e Kim Petras, que se apresentaram logo em seguida. Depois, Madonna declarou à imprensa que fez questão de participar daquele momento histórico.

O que chamou a atenção de muita gente foi o visual de Madonna: as bochechas muito salientes, as sobrancelhas quase invisíveis, as trancinhas nos cabelos.

Não foi novidade para quem a segue nas redes. Mas para o espectador médio, que não via Madonna em pessoa havia algum tempo, foi um choque. Como a blogosfera costuma ser cruel, não faltaram comentários contundentes.

Madonna nunca foi de levar desaforo para casa e, no dia seguinte, contra-atacou. “O mundo se sente ameaçado pelo meu poder e minha energia. Minha inteligência e minha vontade de sobreviver. Mas jamais me quebrarão”, reclamou ela no Twitter. Já no Instagram, jogou a culpa por sua aparência estranha numa “câmera que distorce tudo”.