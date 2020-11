‘Nunca foi minha intenção exercer a atividade de educadora física’, diz Claudia Raia após denúncia

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

Claudia Raia, 53, se pronunciou sobre a polêmica em que se envolveu com o Conselho Federal de Educação Física (Confef). Nesta quinta-feira (18), a Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito contra a atriz por suposto exercício ilegal da profissão de educadora física. O processo foi motivado por um vídeo que a artista postou em seu Instagram dia 24 de março no qual se exercita ao lado do marido Jarbas Homem de Mello, 50, e do personal trainer Marcos Leme do Prado.

“Oi amores, todos bem hoje? Eu e o Jarbas junto com o seu personal, Marcos, montamos com muito amor outro treininho pra gente seguir com a nossa rotina de exercícios. A ideia é manter nosso bem-estar físico e mental, vamos todos juntos? Vocês poderão repetir até três vezes cada exercício, seguindo uma série de dez. E lembrem-se de fazer as pequenas pausas, sempre de 1 a 2 minutos. E o principal: curta a atividade com quem vocês amam, respirem e tomem muita água”, compartilhou a artista à época.

O conteúdo foi visto pelo Confef como uma sessão de educação física online promovida pela atriz. “Tenho muito apreço e respeito pelos profissionais de Educação Física e instrutores. Sou acompanhada por meu personal trainer, Tonhão, há 22 anos. Nunca fiz exercícios físicos sem recomendação de um profissional ou desacompanhada dele, assim como nunca incentivei que outras pessoas fizessem”, disse a atriz ao site Hugo Gloss.

Raia deixou claro que em momento algum quis atuar como profissional de educação física. Ela reforçou que o profissional que a acompanhava no momento em que o vídeo foi feito também prestou esclarecimentos, confirmando que orientou a prática esportiva do casal.

“Nunca foi minha intenção exercer a atividade de educadora física, e nem mesmo obter qualquer tipo de benefício com a divulgação do vídeo, aliás, acho que isso deve estar bem claro para todos que conhecem ao menos um pouco dos meus 35 anos de carreira como atriz e bailarina”, ponderou Raia, desmentindo boatos que dizem que ela poderia ser presa por conta desse processo.

“Meus advogados até pediram que tudo corresse em segredo de Justiça para evitar o sensacionalismo, como o que está acontecendo agora, com alguns veículos de comunicação que, absurdamente, estão divulgando que eu supostamente serei presa. Essa possibilidade não existe! Vamos deixar isso bem claro”, finalizou a atriz.

As informações são da FolhaPress