Novo assessor de Renan Bolsonaro o acompanha em jogos beneficentes

No mesmo dia em que recebeu alta, o Presidente Jair Bolsonaro e o filho 04, Renan Bolsonaro, marcaram presença em uma partida de futebol beneficente em Buriti Alegre, no estado de Goiás. Para dar suporte a dupla, Diego Puppe, que é o novo assessor de Renan os acompanhou durante a partida. O próximo jogo beneficente acontece nos próximos dias 19 e 20 de janeiro, no Acre, e os citados também estarão presentes.

O primeiro jogo beneficente foi promovido pelos cantores sertanejos Gusttavo Lima e o Marrone da dupla com o Bruno. No entanto, o embaixador não pôde comparecer por ter sido diagnosticado com Covid-19.

Após o campeonato, Renan e o assessor embarcaram para Vitória, no Espírito Santo, onde desfrutaram das férias ao lado de amigos, antes de retornarem à Brasília.