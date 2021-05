Noiva de Whindersson mostra o rosto do filho no ultrassom: ‘Quase 6 meses’

Desde que descobriu que seria pai, o comediante whinderson Nunes festejou e sempre fez questão de declarar o amor que tem por Maria, esposa e o bebê que esta a caminho

Desde que descobriu que seria pai, o comediante whinderson Nunes festejou e sempre fez questão de declarar o amor que tem por Maria, esposa e o bebê que esta a caminho.

O Instagram é a rede social que mais cresce quando o assunto é divulgar a própria vida. Sendo assim o youtuber publicou imagens do que seria o ultrassom de Maria.

A noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, mostrou o rostinho do bebê que está esperando com o humorista por meio de imagens de ultrassom. Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a estudante compartilhou as expressões de João Miguel. Maria está entrando no sexto mês de gestação: