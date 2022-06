Noiva de Tom Hiddleston aparece grávida em tapete vermelho

A informação foi revelada pela atriz Zawe Ashton, que surgiu com o barrigão no evento de lançamento do filme “Mr. Malcolm’s List”

O ator britânico Tom Hiddleston, 41, será pai pela primeira vez. A novidade foi revelada por sua noiva, a atriz inglesa Zawe Ashton, 37, que apareceu com o barrigão no tapete vermelho do evento de lançamento do filme “Mr. Malcolm’s List” (2022).

A produção de época será estrelada por Ashton e Freida Pinto, e é dirigida pela cineasta Emma Holly Jones. Apesar de a estrela ter aparecido publicamente, o site Page Six tentou contato com o intérprete do vilão Loki e com a atriz, porém não obteve respostas.

Foto: Reprodução

Discretos em relação à vida pessoal, o casal está junto desde 2019 e confirmaram seu noivado no início de junho, após meses de rumores. “Estou muito feliz”, disse Hiddleston em entrevista ao jornal Los Angeles Times ao falar sobre o noivado.

Ashton é nascida em Londres e tem uma carreira longa nos teatros britânicos. Além disso, ela esteve em séries como “The Handmaid’s Tale: O Conto de Aia” e “Wanderlust”. Em 2023, ela fará sua estreia na Marvel, mas ainda não teve o papel revelado.