Nizam fala de aumento de paquera com fama e affair com Leticia Spiller

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Nizam, o quarto eliminado do Big Brother Brasil 24, comentou como anda o aumento das paqueras desde que conquistou a fama após sua passagem no reality show. O ex-BBB também falou da sua relação com Leticia Spiller.

Após a fama, ele afirmou que a paquera aumentou de forma considerável. “Naturalmente! Se você tem fama é sinal que mais gente te conhece e naturalmente a paquera vai aumentar porque você se torna mais conhecido por mais pessoas. Não acho que tem a ver com ser famoso ou não. Mas por estar em maior visibilidade”, disse ele, em entrevista à revista Quem.

Ele comentou sobre como estar sendo lidar com a fama. “Gosto de atenção, sempre gostei, e ter fama era um sonho de infância. Falo isso sempre. Minha mãe dizia que nasci para chamar a atenção. O lado negativo está nas expectativas que você acaba criando e se frustrando às vezes. Nós, seres humanos, somos ansiosos, queremos tudo para ontem, e acabamos nos frustrando com as nossas próprias expectativas. Quando as expectativas são mais altas, as frustrações são mais altas”.

O ex-BBB falou da aproximação com a atriz. “A aproximação com a Leticia aconteceu no Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Não foi depois do comentário que ela fez em uma foto minha. Ela é uma pessoa incrível e que admiro. Sobre o comentário na foto, acho foda. A gente tá falando da Leticia Spiller né?! O que eu vou achar? Fico lisonjeado e acho animal! Quem recebe um comentário de Leticia Spiller?”, afirmou ele.

Repercussão sobre os dois: “Procuro não focar nisso. Quero viver os momentos da vida ao invés de ficar focando na repercussão que os momentos da sua vida geram”.

Ele comentou se os dois estão se conhecendo melhor ou são apenas amigos. “É muito cedo para a gente responder essa pergunta, se estamos nos conhecendo melhor ou se somos apenas amigos. Claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta”.

Nizam ainda destacou o que acha de Leticia. “Acho incrível, claro. Respeito a mulher sensacional que ela é! Mulherão, né? Independente, linda e resolvida. Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como. Eu seria maluco se não a achasse demais”, finalizou.