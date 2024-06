Nicolas Prattes grava as primeiras cenas de Rudá na praia de ‘Mania de Você’

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Um rapaz de hábitos simples, ativista ambiental e veterinário. Esse é um pequeno perfil do personagem de Nicolas Prattes em “Mania de Você”, a próxima novela das 21h da Globo. Rudá é um dos protagonistas da novela de João Emanuel Carneiro e o ator já grava cenas em Angra dos Reis, no litoral sul do estado. As primeiras fotos do personagem na fictícia comunidade caiçara de pescadores foram divulgadas.

Nicolas aparece com os cabelos mais longos, bronzeado e um visual no melhor estilo do personagem Nô de Carlos Roberto Ricelli na série “Riacho Doce” (1990). “O Rudá é um homem da terra, um homem com os pés no chão, com as mãos no mar”, começa o namorado de Sabrina Sato.

Ele continua descrevendo o personagem. “É um espírito livre que não precisa de muito para ser feliz. A ambição dele é ficar sempre no lugar onde ele nasceu, onde foi criado, com a tia e o irmão”, conta Nicolas se referindo a Moema (Ana Beatriz Nogueira) e Iberê (Jaffar Bambirra).

Chay Suede (Mavi), Gabz (Viola), Agatha Moreira (Luma) e Nicolas Prattes (Rudá) compõem o quarteto principal da novela. O mote da trama parte da história de Viola, uma jovem de origem humilde que se muda com o namorado, Mavi, para Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Lá, ela conhece Luma, que leva uma vida cercada de luxos e namora Rudá.

A novela tem estreia prevista para o início de setembro e no elenco estão também nomes como Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Thalita Carauta, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Mariana Santos, Alanis Guillen, Ângelo Antônio, Bukassa Kabengele entre outros.