Neymar fala que deseja namorar em 2021 e brinca: ‘Só falta ela saber’

São Paulo, SP

Neymar Jr., 28, parece estar cansado de sua vida de solteiro. Tanto que o jogador revelou o desejo de namorar em 2021 durante uma série de perguntas que respondeu aos fãs em suas redes sociais. “Só falta ela saber”, brincou ele.

O atleta não assumiu nenhum namoro desde que terminou com a atriz Bruna Marquezine, 25, em 2018. Ao responder aos fãs, ele ainda marcou a amiga Bianca Coimbra, esposa de seu amigo Cris Guedes, que fez torcida e se disse ansiosa.

Ele também falou sobre outros planos durante a brincadeira de verdade ou mentira com os fãs, e afirmou que seu maior sonho é trazer o hexacampeonato brasileiro na Copa e revelou sua torcida para que o Santos vença a final da Libertadores.

Neymar e Marquezine assumiram namoro em 2013, quando foram vistos juntos no Carnaval da Sapucaí, no Rio, e terminaram em 2018, após uma série de idas e vindas. A última grande polêmica envolvendo os dois aconteceu no ano seguinte, quando Neymar teria beijado a cantora Anitta, 27, no mesmo camarote em que estava a ex.

