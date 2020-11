Nego do Borel fala sobre rumores de ser sustentado por Duda: “Tô feliz”

PUBLICIDADE

Nego do Borel e Duda Reis participaram do ‘Otalab’ na última quinta-feira (12). No bate-papo com Otaviano Costa, o funkeiro falou sobre o boato de que era Duda que pagava as contas da casa. A informação foi daa pelo própio pai da Duda que que reclamou que filha bancava o namorado.

“Agradeço, viu, amor? Tô duro, mas tô feliz!”, brincou Nego, respondeu Nego do Borel.