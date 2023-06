Nasce filho de Al Pacino, que é pai pela 4ª vez aos 83 anos

Ele e a mulher, 54 anos mais jovem, têm um relacionamento desde abril de 2022

São Paulo – SP

Al Pacino é novamente pai, aos 83 anos. O ator e sua namorada Noor Alfallah, 29, já deixaram a maternidade, nos últimos dias, com um menino chamado Roman Pacino. A assessoria do artista confirmou o nascimento e o nome do bebê nesta quinta-feira (15) ao site TMZ, mas não deu precisão da data.



O casal, inclusive, foi flagrado pelo site norte-americano jantando juntos em Los Angeles nesta quarta-feira (14), com Noor já sem a barriga de gestação. A mulher, 54 anos mais jovem do que ele, tem um relacionamento com o produtor desde abril de 2022.



No início de junho, após a divulgação da espera da criança, fontes próximas ao casal informaram ao TMZ que o cineasta pediu exames de DNA para que a namorada, de 29 anos, confirmasse que o filho esperado seria dele. Ele teria problemas médicos e se surpreendeu com a notícia já que não acreditava que fosse capaz de engravidar mais.



Al Pacino já tem três filhos de duas mulheres diferentes, sendo dois com Beverly D’Angelo e um com Jan Tarrant. Já Noor teve um relacionamento anterior com o cantor Mick Jagger.