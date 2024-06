‘Não posso proibir de viver’, diz Mari Saade sobre relacionamento aberto com Stenio Garcia

SÃO PAULO, SP

(folhapress)

Stênio Garcia, 92, e Mari Saade, 56, resolveram contar detalhes do casamento de sucesso. Segundo eles, muito disso vem da liberdade que os dois se proporcionam com um relacionamento aberto. O casal comentou os detalhes no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro.

“A vida é uma só. Existe a finitude da vida para todos nós. Amo pessoas. Ele fez um trabalho nesses 92 anos. Se ele quiser [outra pessoa], o mando ir e ainda sirvo com a bandeja”, disse Saade. A atriz ainda contou que já contratou garotas de programa para o marido.

Não to sabendo disso”, brincou Stênio, após a revelação da mulher. “Você sempre soube e ainda disse que eu só podia namorar mulher. Chega uma hora na relação que depois de certos anos você sublima.

Vira parceiro e quer ver a pessoa feliz. A gente sabe da finitude da vida. Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro”, rebateu ela.

Contudo, Mari disse que proposta acabou não acontecendo, apesar de ter pago R$ 2 mil a cada acompanhante: “Ele disse que estava se sentindo mal e dispensei as meninas. Até gostei, porque seria na minha casa, receber pessoas que não conheço”.