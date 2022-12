‘Não me respeita’, diz Luana Piovani a Scooby no dia do nascimento da filha de

Ele rebateu as críticas da ex-mulher com print de monitoramento nos celulares dos filhos

A atriz Luana Piovani, 46, usou as redes sociais para fazer críticas a seu ex-marido Pedro Scooby, 34, no dia do nascimento da filha do surfista. Ela fez um desabafo nesta terça (27) após Scooby dar celulares de presente aos filhos do ex-casal. Os dois têm três filhos juntos: Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, 7.

Luana disse que se preocupa com o que os filhos consomem na internet e que Scooby deixa o filho mais velho assistir filmes adultos, que contém violência. “Eu tenho visto o que o Dom consome e não são coisas saudáveis”, afirmou.

A atriz disse ter pedido acesso ao celular das crianças. Scooby, segundo ela, respondeu: “Você quer mandar na minha casa?”.

A atriz disse “estar de saco cheio” da relação com o ex-marido. “A gente teve filho junto, cara. Não é assim, você faz o que quiser na sua casa e eu faço o que quiser na minha. Como é que eu vou viver a vida inteira tendo uma relação dessa?”, disse.

“Ele não me respeita, ele me desrespeita na frente dos meus filhos”, complementou. Piovani citou a possibilidade de contratar advogados para mediar a situação com o ex-marido.

Em resposta, Pedro Scooby, que está na maternidade após ter tido sua primeira filha com Cíntia Dicker, publicou um print de tela mostrando que ele monitora, pelo próprio celular, o que os filhos acessam na internet. “Monitoramento familiar! Sem mais!”, escreveu, com um emoji de piscadinha.

Não é a primeira vez que um conflito entre o ex-casal é exposto na internet. Em outubro, Luana postou um vídeo no Instagram chamando a atenção de Scooby. Ela disse que o surfista ficou bravo quando foi cobrado de “algumas responsabilidades” com Dom.

Luana contou que o ex-marido não quis atendê-la ao telefone após ser chamado a atenção.