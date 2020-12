‘Não foi fácil, mas passou’, diz Carla Diaz ao falar sobre cura de câncer de tireoide

PUBLICIDADE

Carla Diaz, 30, afirmou estar curada de um câncer de tireoide. Através das suas redes sociais nesta quinta-feira (3), a atriz contou a novidade para seus seguidores e também disse que deseja ajudar outras pessoas com o mesmo diagnóstico.

“Descobrir que está com câncer é assustador, é horrível, muito delicado. Precisei desse tempo para resolver tudo (…) Não foi fácil, mas passou”, afirmou Diaz. Em julho deste ano, a atriz descobriu o nódulo na tireoide e após realizar exames, teve a confirmação de que se tratava de um nódulo maligno.

Diaz passou por uma cirurgia e foi curada. Segundo ela, o motivo pelo qual optou por registrar todo o processo foi com o intuito de ajudar outras pessoas. “Espero que essa experiência sirva de alguma coisa para alguém, nem que seja para acalmar o coração de quem está passando pela mesma situação que eu. Sei que não é fácil. Enfim, é isso, só pra avisar a vocês que eu estou curada, graças a Deus.”

Carla Diaz surgiu para a fama com um comercial da Caixa Econômica ao lado da campeã do basquete Hortência. Fez “Éramos Seis”, no SBT, ainda com 4 anos, e a versão brasileira de “Chiquititas”, pela mesma emissora. Na Globo, fez “Laços de Família” (2000), “A Casa das Sete Mulheres” (2003), “A Força do Querer” (2017) e “Espelho da Vida” (2018). Mas o grande hit mesmo veio em “O Clone” (2001), com uma interjeição árabe que teria gerado muitos memes, se na época houvesse rede social.

O trabalho mais recente de Diaz, o filme “A menina que matou os pais”, de Maurício Eça, precisou ser adiado por conta da pandemia. A atriz interpreta Suzane von Richthofen, acusada de planejar a morte dos pais em outubro de 2002. O crime chocou o país na época.

As informações são da FolhaPress