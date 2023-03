‘Não doeu, gente, foi tudo combinado’ diz Fabio Porchat sobre Simaria

Porchat disse que, primeiro se assustou com a repercussão, depois achou graça. “Ri. Fui um bom ator. Walcyr (Carrasco), estou pronto”

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro – RJ

Fábio Porchat nem tentou fugir da curiosidade das pessoas sobre a polêmica envolvendo a cantora Simaria e o apresentador durante o programa Que Historia Essa, Porchat?”, na última terça-feira (14). Afinal, o humorista levou ou não um soco da sertaneja. Doeu ou não doeu? “Não doeu, gente! Foi tudo combinado. Nós combinamos no camarim e pedi para ela me socar mesmo”, contou.

Porchat disse que, primeiro se assustou com a repercussão, depois achou graça. “Ri. Fui um bom ator. Walcyr (Carrasco), estou pronto”, zombou. “A graça é justamente personificar. Quando a Dani Calabresa relatou sobre depilação anal, eu deitei lá e disse ‘Mostra aí'”.

O apresentador, que está com um stand up “Histórias do Porchat”, em cartaz na capital paulista, contou sobre o projeto que acabou de fazer em Portugal. “Gravei oito programas de entrevistas para a emissora RTP com personalidades brasileiras e portugueses. O nome é ‘Só Como, Bebo e Trabalho por Acaso’ e um bate-papo entorno de uma mesa”, comentou Porchat que já está pensando no Especial de Fim de Ano do Porta dos Fundos.

“Tenho que sentar para escrever. Já penso em algumas ideias, mas tudo embrionário. Não posso dar nenhum spoiler. Só adianto que vai ser um especial. São dez anos do Porta”, completou.