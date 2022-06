Namorado de Anitta se distrai e aparece nu na frente da família da cantora

A artista brasileira está em Portugal em razão da sua nova turnê e da sua apresentação no Rock in Rio Lisboa

Anitta compartilhou nesta segunda-feira (27) com seus seguidores, em suas redes sociais, um fato inusitado que aconteceu. Seu namorado, Murda Beatz, se distraiu, saiu do banheiro sem roupa e foi visto pela família da cantora. Enquanto ela pede para que as pessoas recontem o acontecido, as pessoas presentes na sala estão às gargalhadas. “Já faz parte da família”, anunciou ela.

“Primeira coisa, ele não deu nem bom dia!”, brincou a mãe. Outro familiar encenou como foi o encontro. “Ele conseguiu esconder a 3ª perna?”, perguntou Anitta, rindo.

A família está aproveitando que Beatz não fala português para pregar peças no produtor. O tio da artista pediu que ele trocasse 20 dólares por 20 reais. Ele, que não sabia da cotação da moeda, trocou. “O golpe foi dado”, decretou.

Nos stories, a cantora se divertiu com as diferenças culturais entre o português do Brasil e o de Portugal. A amiga portuguesa contou que não é de bom tom usar a palavra “fod*” ou dizer “pra caral**”. Anitta, surpresa, relembra que ela usou as expressões várias vezes em seu show na capital. “É advérbio de intensidade!”, “Eu tava dizendo que vocês são muito bons!”, argumentou.

Anitta está em Portugal em razão da sua apresentação no Rock in Rio Lisboa.