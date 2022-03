Namorada de Neymar, não gosta de ser comparada a Bruna Marquezine

Atual namorada do jogador Neymar Bruna Biancardi, já se cansou das comparações com a atriz

A influenciadora Bruna Biancardi, já está cansada de ser comparada com a atriz Bruna Marquezine.’Já passou do limite’, desabafa.

Depois de publicar algumas fotos nas redes sociais fazendo o mesmo procedimento que a atriz, alguns internautas insistem em comparar as duas.

Reprodução

“A doutora e a clínica me convidaram, não fui eu que fui atrás delas. Essa foto é feita com todas as pacientes, assim, desse mesmo jeitinho… Eu não quero imitar ninguém, foram vocês mesmas que começaram com essa história de eu ser parecida com X ou com Y e agora vocês estão obcecadas, isso já passou um pouquinho do limite; Se eu passo um batom, se eu uso uma roupa, se eu sento de uma maneira, se eu sorrio de um jeito, se eu vou em um lugar, até o cachorro que eu tenho há anos virou um problema (risos). Tudo se resume a isso”, explicou.

“Eu sou assim, sempre fui e quem me conhece sabe! Não conheço a Bruna pessoalmente, e não tenho absolutamente nada contra ela. Pq eu teria? A admiro como mulher, como diversas outras que também admiro e isso não é inveja. Se vocês aprenderam que o certo é gostar apenas de uma pessoa e menosprezar as demais, aprenderam errado… Parem de criar comparações com o intuito de rivalidade e aproveitem o tempo de vocês fazendo coisas produtivas… Vocês vão ver como tudo vai fluir”, continuou.