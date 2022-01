Murilo Huff abre mão de bens na divisão do patrimônio de Marília Mendonça, diz colunista

Ex-namorado e pai do filho da cantora deixará bens a que teria direito para a mãe dela

Fontes confirmaram hoje ao colunista Leo Dias, que Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marília Mendonça, que faleceu em acidente de avião no final de 2021, abriu mão da tutela dos bens a que teria direito para deixar com a mãe da cantora.

Murilo Huff estaria disposto a passar todos os bens a que teria direito para Ruth Moreira, mãe da cantora. As estimativas são de que o patrimônio de Marília Mendonça estaria avaliado em R$ 500 milhões, mas essa não é a realidade, segundo as fontes do colunista.