Mulher do cantor George Henrique sofreu crime sexual em hospital de Goiânia

Francine Toaldo, esposa do cantor George Henrique, sofreu um crime sexual durante um atendimento no Hospital do Coração de Goiás, HCOR, em Goiânia, de acordo com a assessoria do sertanejo, da dupla com Rodrigo. As informações são do site “G1”.

De acordo com a equipe do artista, o caso aconteceu durante um exame íntimo que era realizado pela influenciadora, em setembro do ano passado, mas a equipe do sertanejo não forneceu detalhes sobre o fato.

De acordo com a assessoria, Francine e George aguardam o desfecho das investigações.