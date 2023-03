Mulher atropelada por Lima Duarte acusa o ator de mudar a versão

A vítima vai precisar passar por cirurgia, já que quebrou cinco ossos da bacia. Entretanto, o procedimento ainda não foi marcado

No dia 1º de março, o ator Lima Duarte, de 92 anos, se envolveu em um acidente de trânsito em São Paulo. Simone foi a vítima. Ela estava fazendo entregas com sua moto quando viu um carro preto a ultrapassar, de maneira errada. “Enroscou o carro dele na minha moto e me arrastou pelo asfalto”, disse a vítima.

Simone está internada na Santa Casa, em São Paulo, visivelmente debilitada, mas gravou um vídeo para falar que o ator mudou a versão sobre o acidente após a chegada da polícia. “Eu queria informar que o condutor do carro e o responsável que quase me matou foi o ator da Globo Lima Duarte. Ele parou, não fugiu da cena. Mas eu caída no chão ouvi ele contar uma história completamente contrária, falando que eu tinha ido com a moto para cima dele, sendo que qualquer laudo pericial prova que ele bateu na minha moto e saiu arrastando”, disparou a vítima.

Ela ainda disse que não tinha ninguém do lado para ajudar, já que as pessoas próximas estavam mais preocupadas em tirar foto com o aotr do que em ajudá-la.

A vítima vai precisar passar por cirurgia, já que quebrou cinco ossos da bacia. Entretanto, o procedimento ainda não foi marcado.

Mulher é atropelada por Lima Duarte e quebra 5 ossos: "Quase me matou" pic.twitter.com/VvpD5071gZ — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) March 5, 2023