Morre Les Binks, ex-baterista do Judas Priest, aos 73 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

James Leslie Binks, conhecido pelo nome artístico Les Binks, ex-baterista do Judas Priest, morreu aos 73 anos.

Causa da morte de Binks não foi revelada. A notícia do falecimento do baterista foi divulgada pela banda britânica nas redes sociais.

Músicos do Judas Priest disseram estar “profundamente entristecidos” com a morte de James. “Enviamos nosso amor à sua família, amigos e fãs. Sua famosa execução na bateria era de primeira classe, demonstrando suas técnicas únicas, requinte, estilo e precisão. Obrigado, Les, seu legado viverá”.

Les Binks integrou a banda britânica entre 1977 e 1979. Ele participou de dois álbuns de estúdio da era clássica do heavy metal: “Stained Class” e “Killing Machine”, lançados em 1978. Binks também é lembrado por sua performance no disco 0ao vivo “Unleashed In The East” (1979).

Baterista deixou o Judas Priest em 1979. A causa do rompimento foi um atrito com então empresário da banda. Na época, Dave Holland assumiu a bateria do grupo e, desde 1989, quem está no posto é Scott Travis.

Les Binks nasceu em 1951 na Irlanda do Norte. Em 2022, o baterista entrou para o Rock and Roll Hall of Fame e essa foi a última vez que ele tocou ao lado da banda britânica.