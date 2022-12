Morre aos 90 anos Reynaldo Boury, veterano diretor de novelas

Em seus 58 anos de carreira, Boury foi responsável pela direção de novelas emblemáticas da teledramaturgia brasileira

São Paulo – SP

Morreu neste domingo (25) aos 90 anos o diretor Reynaldo Boury. A informação foi confirmada por seu neto, o ator Guilherme Boury, em uma publicação no Instagram.

Reynaldo iniciou a carreira como fotógrafo de cenas, tornou-se cameraman na TV Tupi, e seu destaque foi quando consagrou-se diretor de novelas na inauguração da TV Excelsior.

“Vôzinho, queria te dizer que TE AMO mais que tudo nessa vida, você sempre foi exemplo de homem, sem você essa família não seria nada!!! Hoje o céu está em festa mas nós aqui estamos mto tristes e desolados”, escreveu Guilherme no Instagram.

Reynaldo Boury teve uma carreira consilidada na Globo, no SBT e na TV Excelsior. Em seus 58 anos de carreira, Boury foi responsável pela direção de novelas emblemáticas da teledramaturgia brasileira. É dele a direção de “Redenção” (1966), novela que teve 596 capítulos e é a maior de todos os tempos.

Além da TV Excelsior, Reynaldo dirigiu uma novela na Record TV (“A Última Testeminha”, de 1968), e depois consolidou sua carreira na TV Globo, com obras como “Selva de Pedra” (1972), “Sinhá Moça” (1986), “O Primo Basílio” (1988), “Tieta” (1989) e “Irmãos Coragem” (1995).

No SBT, comandou a mais recente leva de novelas infantis, com “Carrossel” (2012), “Chiquititas” (2013), “Patrulha Salvadora” (2014), Cúmplices de um Resgate” (2015) e “Poliana Moça” (2018). Ele também é pai da roteirista Margareth Boury e do roteirista Alexandre Boury.

O velório acontece hoje, das 12h às 15h, no Cemitério e Crematório Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).