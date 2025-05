Morre a atriz Dorinha Duval, a primeira Cuca do ‘Sítio do Picapau Amarelo’

Dorinha Duval, atriz que interpretou a primeira Cuca de Sítio do Picapau Amarelo, morreu nesta quarta-feira, 21, aos 96 anos de idade. A notícia foi confirmada por sua filha, Carla Daniel, por meio de um post em sua conta no Instagram.

“É com tristeza, mas alívio, que nos despedimos. Mãe, avó, amiga e que nos trouxe bons momentos de alegria para o público brasileiro”, escreveu.

Dorah Teixeira, conhecida como Dorinha Duval, nasceu no ano de 1929, em São Paulo. A atriz interpretou Cuca no Sítio do Picapau Amarelo, seu papel de maior sucesso, em 1977.

Ela também atuou em O Bem-Amado e Irmãos Coragem, dando vida a Dulcinéia e a Carmem, respectivamente. Sua última aparição na televisão foi em 2006, na novela Belíssima.

A atriz foi casada com Daniel Filho, com quem teve sua filha Carla, por 10 anos. O empresário morreu em 1980, após ser baleado pela mulher três vezes. Na época, ela alegou ter agido em legítima defesa e teve seu primeiro julgamento anulado. Depois, ela foi condenada a seis anos de prisão e cumpriu nove meses em regime semiaberto.

Estadão Conteúdo