Modelos chegam de Miami e Barcelona para pré-réveillon de Neymar

O pré-réveillon de Neymar em Mangaratiba está bombando. Apesar da repercussão negativa, até internacional, a mansão alugada pelo craque na região já está lotada, e não param de chegar mais convidados, de várias partes do mundo, como Miami e Barcelona.

Duas convidadas chegaram ontem, inclusive, de um jatinho particular fretado pelo jogador, vindas de Porto Alegre. Camila Remedy e Fernanda Brum, eleitas Musas do Brasileirão e que estamparam juntas a capa da revista “Sexy”, postaram durante a viagem. “Vamos de jatinho para encerrar o ano com glamour”, escreveram elas no Instagram.

Além delas, três modelos vieram diretamente de Miami, nos EUA, para a festa: Kiki Passo, Michelle Nevius e Jéssica Barlett. As belas posaram juntas a caminho da mansão e animadíssimas. Todas foram convidadas por Neymar e os parças através de direct do Instagram.

Pulseiras Vips

A organização do evento promovido por Neymar tem até pulseiras de acesso ao local distribuídas entre os convidados. A cada dia de festa, uma cor diferente. Fotos postadas por quem já está por lá mostram o acessório. Por enquanto, o uso do celular e as postagem estão liberadas.

Entre os convidados que já chegaram para a festa, orçada em R$ 4 milhões, estão influenciadores digitais, atletas e modelos. Carol Dantas, ex-mulher do jogador, também está presente. Neymar tem evitado postagens em seu Instagram, com 144 milhões de seguidores. Ontem, postou um único vídeo em que mostrava o tratamento na recente lesão que sofreu.

Diante da repercussão negativa, foram criados vários perfis na rede social para “denunciar” a festa e cancelar seus convidados. “Essa festa vai ser contagiante”, diz a descrição de um dos perfis criados.