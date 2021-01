Miss mexicana Ximena Hita morre aos 21 anos

PUBLICIDADE

A modelo mexicana Ximena Hita, uma das 32 candidatas do Miss México em 2020, morreu nesta sexta (1º), segundo anunciou a organização do evento. A causa da morte e suas circunstâncias não foram divulgadas.

De acordo com a TV Azteca, Ximena tinha 21 anos. No Miss México, ela representava o estado de Aguascalientes. “Não existe uma maneira certa de comunicar notícias tristes como essa. A confirmação da morte de Ximena Hita, Miss Aguascalientes, nos enche de dor e tristeza. Ela ficará para sempre em nossas memórias”, afirmou a organização do Miss México nas redes sociais.

“Ximena, sempre nos lembraremos de você. Obrigado por todo seu amor pela construção de uma sociedade inclusiva e com valores. Sempre levaremos seu legado.”

Além de modelo, Ximena também era paramédica e estudava enfermagem, segundo informações do seu perfil no Instagram.

Folha Press