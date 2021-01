Miss Grã-Bretanha é presa após furar quarentena em Barbados

PUBLICIDADE

A estrela do reality Love Island e Miss Grã-Bretanha, Zara Hollang, foi presa enquanto tentava pegar um avião para sair de Barbados, no Caribe, nesta semana. Ela queria sair do isolamento obrigatório após o namorado, Elliott Love, testar positivo para o novo coronavírus .

Segundo o jornal The Sun, o casal foi comemorar o ano novo em Barbados mas, ao chegarem ao local, o casal realizou testes e precisaram se isolar, apesar de ficar isolados no hotel.

Os dois precisaram ser levados para fazer quarentena em uma base militar de Barbados e tentaram fugir e embarcar em um voo. O casal terá de pagar multa de 18 mil libras, o equivalente a cerca de R$ 130 mil, e responder a um processo criminal