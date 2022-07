Mirella vai de pijama em loja de grife comprar bolsa de R$ 20 mil 

A cantora compartilhou em suas redes a roupa escolhida para ir às compras e pediu ajuda dos seguidores para escolher a bolsa

Mirella, 24, decidiu inovar o look na hora de fazer compras. A cantora foi a uma loja de grife no shopping usando pijama, meia e chinelo. Sem se importar com os olhares alheios, a Mc entrou na Dior para comprar uma bolsa.

“Gente, olha o jeito que eu venho no shopping, na loja da Dior. Vocês têm que ver como as ricas ficam olhando para a minha cara”, comentou a artista em stories do Instagram.

Mirella aproveitou suas redes sociais para pedir a opinião dos fãs e escolher sua nova bolsa. Segundo Mirella, não sabia se levava uma bolsa “pretinha básica” ou se apostava em uma azul com estampa.

O modelo escolhido foi a Saddle, que custa R$ 20 mil. “Sei que vou levar uma hoje, mas vou querer a outra também”, confessou a cantora.

Na última sexta-feira (1), a cantora oficializou o seu divórcio com Dynho Alves, 27. “Saiu meu divórcio e eu tô só o papel, passada”, brincou a cantora, que pouco depois decidiu conversar com os seguidores sobre seus sentimentos, justificando que não queria deixar um tom de “comemoração”, já que a separação causou uma “dor irreparável”.

“Sei lá, é estranho. Fui falar sobre e com vocês um pouquinho, pra não parecer que é uma ‘comemoração’, mas sim que queria deixar vocês cientes. Longe de ser algo ‘feliz’, muito pelo contrário, tá?”, afirmou Mirella no Twitter.

Ela e Dynho oficializaram a união em fevereiro do ano passado, mas o casamento durou menos de um ano, com o casal anunciando a separação em dezembro, depois da polêmica em torno da relação do marido com Sthefane Matos, sua colega de confinamento em “A Fazenda 13”. O companheiro da peoa, Victor Igor, também terminou o relacionamento com a influenciadora.