Mick Slattery, guitarrista da banda inglesa Hawkwind, morre aos 77 anos

Mick Slattery, um dos fundadores da banda Hawkwind e guitarrista de sua formação original, morreu aos 77 anos. O grupo inglês de rock anunciou a morte em uma postagem no Facebook, feita na noite de sábado (18).

Segundo o texto, assinado por Dave Brock, cofundador da banda, Slattery morreu pacificamente, em sua casa, na sexta-feira (17), após uma breve doença. “Tenho muitas boas lembranças dos nossos dias de juventude”, ele escreveu.

Slaterry e Brock tocaram juntos na banda Famous Cure, no fim dos anos 1960, antes de criarem o Hawkwind, inicialmente chamado de Group X -uma brincadeira, já que eles não tinham um nome melhor.

O guitarrista saiu do Hawkwind em 1969, antes de a banda lançar seu disco de estreia, autointitulado, em 1970. Segundo o site da revista britânica NME, ele tocou em uma versão rudimentar da música “Hurry On Sundown”, em gravação das primeiras sessões do grupo que chegou ao público como parte de um relançamento do álbum “Hawkwind”, em 1996.

O Hawkwind ficou conhecido no começo dos anos 1970 por fazer um rock psicodélico e pesado, com pegada punk, e regado a LSD. A banda, que teve diversas formações, chegou a contar com Lemmy Kilmister, líder do Motorhead, no baixo, e emplacar um hit –”Silver Machine”, de 1971.