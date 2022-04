Mel Maia diz que pretende fazer transição capilar em ‘alguns anos’

“Tentei fazer a transição, mas minha autoestima caiu muito”, disse na época. A atriz ainda falou que gostaria de tentar novamente no futuro

A atriz Mel Maia, 17, falou nos Stories do Instagram sobre sua vontade de fazer a transição capilar. Ela costuma aparecer com os cabelos lisos e, no registro, mostrou os fios cacheados na raiz e afirmou que gostaria de mudar o visual em alguns anos.

“Ver meu cabelo assim dá tanta vontade de fazer transição. Quem já fez sabe como é ficar com o cabelo assim. No momento eu não posso fazer, mas em breve farei. Me deem alguns anos e vou voltar com meu cabelo natural”, disse no vídeo.

Mel já havia tentado deixar seu cabelo natural, porém em outubro 2020, em conversa com os fãs pelo Instagram, ela comentou que tinha desistido do processo de transição capilar. “Meu cabelo não é liso natural, é cacheado. Faço química [para alisar o cabelo]”, explicou.

“Tentei fazer a transição, mas minha autoestima caiu muito”, disse na época. A atriz ainda falou que gostaria de tentar novamente no futuro.

Recentemente, a artista revelou que é bloqueada no Instagram pelo cantor Saulo Poncio. Ela falou sobre o assunto na rede social ao responder a pergunta de um fã sobre o tema. “Eu já fui bloqueada por muita gente. Agora, por famoso, eu sou bloqueada pelo Saulo. Eu fui defender a Gabi [Brandt], e ele ficou bravo e me bloqueou”, afirmou ela.