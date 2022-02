Mel Lisboa fala sobre a imagem sexualizada da sua juventude “Impossível carregar para sempre”

“Quero fugir dos estereótipos, busco amadurecimento no meu trabalho”

Ao longo de uma carreira recheada de personagens na Tv e no teatro coo a cantora Rita Lee em um musical. A atriz Mel Lisboa que fez 40 anos em janeiro, ainda sente sua imagem atrelada a sua personagem em “Presença de Anitta” minissérie escrita por Manoel Carlos.

“Ter virado símbolo sexual tão nova é um peso que você carrega. Se você gosta disso, você tem que investir. É uma dedicação para se manter nesse lugar. Nunca tive essa vontade. De repente, me colocaram essa pecha por conta de uma personagem e havia uma cobrança para que eu fosse assim. Porque eu era a Anita e tinha que ser assim. Mas eu não preciso. Se quiser eu sou, mas também se eu não quiser, não sou também. Não quero ficar me esforçando para isso. Nunca me interessou como objetivo. Prefiro investir na minha qualidade de atriz, não na minha aparência. Já tenho 40 anos, então ninfeta de quem? Não dá. Tem coisas que são impossíveis de você carregar para sempre”, disse em entrevista no podcast Calcinha Larga.

Ela ainda contou que passou boa parte do tempo fugindo dessas personagens sensuais e tentando escapar dos estereótipos. Mesmo hoje em dia não se importando, para a atriz o mais importante é amadurecer no seu trabalho.

“A ideia é sempre ir crescendo como artista. O envelhecer, essa luta de como a gente lida com a imagem…Tem gente que olha para mim e diz: ‘Nossa, como você está velha!’. Porque algumas pessoas ainda têm a imagem da Anita e tal. O envelhecimento é inevitável, não quero morrer, mas posso me tornar uma atriz bem melhor”.