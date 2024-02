MC Pipokinha anuncia entrada no FanFever em pleno carnaval: “quem assinar vai ganhar um beijo”

A MC Pipokinha agitou a galera no bloco de carnaval Euphoria, realizado em São Paulo no último dia 10, ao revelar sua entrada no FanFever, uma plataforma de assinatura de conteúdo adulto. Este anúncio ocorreu em meio a folia na Avenida Faria Lima, onde MC Pipokinha não apenas divulgou sua entrada no FanFever, mas também prometeu aos seus fans conteúdos exclusivos e com o menor valor possível – basta 9,90 para conferir tudo que ela posta por lá.

O momento mais emblemático da apresentação musical foi a promessa de Pipokinha de que daria um beijo em alguém que estivesse ali curtindo o bloco. Ela incentivou o público assinar o perfil dela no FanFever através do QRcode estampado no trio e prometeu que o primeiro que assinasse, receberia um beijo dela. Dito e feito, a felizarda que assinou antes subiu no trio e pode ter uma experiência dessas com a cantora que acumula polêmicas.

Para acessar o FanFever da Pipokinha, clique aqui.

O FanFever, concorrente direto do OnlyFans, é uma plataforma de conteúdos por assinatura que já se tornou a queridinha do público brasileiro. Com todas as principais funcionalidades de uma rede social como stories, postagem de fotos e vídeos, troca de mensagens privadas e lives, no FanFever cada usuário pode assinar o perfil e se conectar ainda mais com as produtoras e influencers que já estão na plataforma.

Conheça outras famosas que estão no FanFever e saiba quanto cobram na assinatura

A apresentado de E-sports, Nyvi Estephan, que usa a plataforma para postar conteúdos sensuais de cosplay e fantasias com o valor de assinatura mensal de 39,90. Ela fez sucesso ao entrar na plataforma, em meados de agosto de 2023, com seu ensaio de Barbie Sexy e continua atraindo vários usuários a cada novo ensaio.

Ex-BBBs também estão com tudo por lá. Key Alves e Nati Casassola são algumas delas que já conquistaram a audiência. A primeira, ex-jogadora de vôlei e participante mais recente do reality, disponibiliza a assinatura de conteúdos exclusivos por 39,90. Já para conferir os conteúdos de Nati, basta o usuário desembolsar 149,90, investimento que faz valer a produção de suas fotos e vídeos eróticos e pela possibilidade de comprar conteúdos personalizados da musa.

A chegada de MC Pipokinha marca mais um grande sucesso da plataforma. A produtora, reconhecida por seus conteúdos em outros sites e collabs com famosas como Andressa Urach, aderiu ao FanFever com o intuito de se conectar mais ainda aos seus fans, disponibilizando conteúdos exclusivos e abrindo espaço para interações através de lives e mensagens privadas.

Será que depois de Pipokinha, não veremos Andressa Urach, Elisa Sanches e Martina no FanFever também? Só o tempo dirá.