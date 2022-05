MC Mirella decide dar um festão em casa de swing para comemorar 24 anos

Cantora jura que a badalação não será tão liberal: ‘Vai ter gente casada e de família’

MC Mirella está empolgada com a chegada do seu aniversário no próximo dia 10 de junho. A cantora decidiu comemorar em grande estilo seus 24 anos e já até escolheu local do festão: uma casa de swing, em São Paulo. Antes de ser criticada pelos convidados por conta do espaço excêntrico da badalação, ela deu detalhes do evento. “Farei uma festa numa casa de swing, mas não vai ter p*ria. Só vão acontecer as coisas em um quartinho secreto, que pedi para reservar”, conta Mirella.

A funkeira ainda explicou o motivo de colocar limite em alguns convidados, que possam ficar empolgados com o espaço: “É porque vai ter gente casada e de família. É preciso saber separar as coisas”, explica Mirella, que também adiantou o tema da festa: Pimp´n Ho.

“As mulheres vão de p**a e os caras de cafetão. Juro! Vai ser tudo! Estou super ansiosa. Já avisou para as pessoas que é para usar a criatividade no figurino. Todo mundo tem que estar sexy. Algo bem ‘sensuelen’. Quem for meu amigo e sabe que será chamado, vai se preparando para o festão”, observa.

A cantora também adiantou que não quer ninguém chegando de mãos vazias na sua festa e deixou claro que não vai aceitar lembracinhas: “Quero presente”. Vale lembrar que no início do ano, Mirella chegou a cancelar um show que faria no Pará por causa de uma forte crise de ansiedade.

Nas redes sociais, ela até contou que teve de ir ao hospital para ser medicada após vomitar e sentir dores intensas. “Ansiedade não é brincadeira e estou muito triste de ter desenvolvido isso. Logo estarei 100%. Amo vocês. Isso não afetará no meu trabalho. Vou me cuidar para continuar trabalhando bem”, escreveu à época no Instagram.