Com biquíni de fita isolante, MC Mirella curte temporada no Rio de Janeiro

A cantora paulistana, MC Mirella está passando uns dias no Rio de Janeiro e aproveitando para colocar o bronze em dia

A cantora, Mc Mirrella, tem 23 milhões de seguidores só no instagram, passou alguns dias no Rio de Janeiro com uma amiga e atraiu todos os olhares com o biquíni feito de fita isolante.

Nas redes sociais, Mirella contou que ficou horas na praia e que acabou “torrando no sol”, pois esqueceu de passar protetor solar. “Rio de Janeiro garante a marquinha do sol”.