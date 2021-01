MC Fioti prepara versão de ‘Vacina Butan Tan’ e recebe ligação de João Doria

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O cantor MC Fioti, do sucesso “Bum Bum Tam Tam”, agora já prepara uma versão oficial do hit para celebrar a chegada da vacina CoronaVac feita em parceria com o laboratório chinês SinoVac e o Instituto Butantan.

E por causa disso, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ligou para ele para agradecer pela conscientização sobre os benefícios da vacinação. Em vídeo publicado pelas redes sociais, o artista mostrou o momento da ligação.

“Oi, Fioti, tudo bem? Ligando para te agradecer, você é um sucesso ‘Butantante'”, disse o governador na ligação.

Pelos Stories, Fioti deu uma pista da letra da nova versão de “Vacina Butan Tan” que deve ser lançada em breve nas redes sociais inclusive com clipe.

“A vacina envolvente que mexe com a mente / de quem tá presente. A vacina saliente / vai curar muita vida e salvar muita gente. Vem cá vacina, tam / Vem cá vacina tam tam tam”.

Na sexta-feira (15), depois de alcançar quase 1,6 bilhão de visualizações do vídeo “Bum Bum Tam Tam” no YouTube, o funkeiro MC Fioti gravou a versão do sucesso descrito como o “hino da vacina” nos corredores da sede do instituto Butantan, em São Paulo.

Lançada em 2017, a música alçou o clipe do paulista de 26 anos aos 30 vídeos mais vistos da história do YouTube em todo o mundo. Nas últimas semanas, ela ganhou novo impulso com o avanço nos testes da CoronaVac.

O vídeo original mostra uma paródia com referências ao clássico “Mil e Uma Noites”, incluindo um “gênio da lâmpada”, que concede desejos a MC Fioti e sua trupe, em uma espécie de harém.

“O nosso funk está se agregando à medicina e isso nunca aconteceu na história”, diz o músico em vídeoconferência à BBC News Brasil, que diz ainda tentar entender como a música acabou sendo associada à vacina.

Nas últimas semanas, até mesmo a Orquestra Sinfônica da Bahia viralizou com um vídeo de quatro anos atrás. Nas imagens eles aparecem tocando com instrumentos eruditos a música “Bum Bum Tam Tam”. Agora, eles recriaram o hit com letra própria e adaptada à vacina. O resultado bombou na internet mais uma vez. O funk se chama “Confia no Butantan”.

As informações são da Folhapress