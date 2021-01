MC Ellu diz ter sido estuprada por DJ Marlboro aos 17 anos

PUBLICIDADE

MC Ellu diz ter sido vítima de violência sexual quando tinha apenas 17 anos de idade. Ela acusa DJ Malboro de a ter estuprado quando ainda era virgem, em 1988.

“Eu conheci o Marlboro em um baile que eu fui dublar Janet Jackson, eu tinha 17 anos. Após a minha apresentação, ele me ofereceu uma carona até a minha casa. No caminho, ao invés de ele me levar em casa, ele me levou para um motel”, disse a cantora.

“A gente entrou no quarto, sentei na cama e ele falou assim: ‘Não vai acontecer nada que você não queira’. Resumindo, aconteceu o pior, ele foi às vias de fato. Eu era virgem, saí de lá chorando”, desabafou.

De acordo com o relato de Ellu, Malboro teria a oferecido propostas que impulsionariam sua carreira, além de tê-la ameaçado e, por isso, a denúncia sobre o ocorrido foi feita somente depois de muitos anos.

“Ele prometeu que ia me ajudar, ia me botar na gravadora, ia produzir minhas músicas e ficou por isso mesmo. Eu saí de lá chorando. Eu não denunciei antes, primeiro por medo, porque ele falou que se eu falasse pra alguém, poderia acontecer uma coisa ruim comigo”, falou.

“E, no decorrer desses anos todos, eu fazendo programa de televisão, correndo atrás, sendo muito prejudicada no mercado, por culpa dele, porque ele faz o favor de me queimar, de me prejudicar. Ele tenta me prejudicar até hoje com medo de eu contar essa história”, completou.

“Só que agora eu cansei. Eu quero justiça, eu quero ter a minha vida de volta, e conseguir trabalhar e mostrar o meu trabalho. Que esse destruidor de sonhos não destrua a vida de mais ninguém, porque foi o que ele fez comigo”, concluiu a artista.