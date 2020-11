Mayra Cardi nega que teria reatado com Arthur Aguiar

PUBLICIDADE

Mayra Cardi aproveitou o domingo (15) para responder algumas perguntas dos seus seguidores em seu Instagram. Uma das perguntas que recebeu é se teria reatado o relacionamento com o ex-marido Arthur Aguiar.

“Não voltei com o Arthur. É a pergunta que a gente mais escuta. Ontem ele me fez o grande favor de me ajudar a cuidar da minha filha [Sophia] porque eu fiz a festa para a Juliana e, para que eu pudesse me divertir na festa, nada melhor do que o pai dela para ficar com ela, uma vez que, no fim de semana, a gente não tem babá. Ele veio, cuidou dela, ficou no quarto com ela enquanto eu me divertia na festa. Inclusive, obrigada por te feito isso”, comentou.