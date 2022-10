Matthew Perry quase morreu por uso de drogas: ‘2% de chance de sobreviver’

Ele contou que passou cinco meses no hospital e teve que usar uma bolsa de colostomia por nove meses

Matthew Perry, 53, o eterno Chandler Bing da série “Friends”, revelou que sofreu uma perfuração gastrointestinal que quase o matou em 2018, aos 49, devido ao uso de drogas.

Em entrevista à revista People, o ator contou que detalha toda a sua dependência em sua autobiografia, “Lovers and the Big Terrible Thing”, que será lançada em 1º de novembro, além da sua trajetória, cheia de altos e baixos.

Com a perfuração gastrointestinal, o ator passou semanas lutando por sua vida depois que o cólon explodiu por uso excessivo de opióides.

O ator ficou em coma por duas semanas, ligado através do sistema ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial. “Os médicos disseram que eu tinha 2% de chance de sobreviver. Eu fui colocado em uma coisa que se chamava máquina de ECMO, que faz sua respiração pelo seu coração e pulmões. Ninguém sobrevive a isso”, afirmou.

Na entrevista, ele contou que passou cinco meses no hospital e teve que usar uma bolsa de colostomia por nove meses.

Passados esses anos, o ator disse que só queria contar a sua história quando estivesse bem fisicamente para relatar tudo que enfrentou. “Eu queria compartilhar quando eu estava seguro para entrar no lado sombrio de tudo novamente”, desabafou. “Eu tive que esperar até estar bem sóbrio – e longe da doença ativa do alcoolismo e do vício -para escrever tudo. E o principal era que eu tinha certeza de que isso ajudaria as pessoas”, afirmou.

Quando Matthew foi escalado para “Friends” aos 24 anos, o seu vício em álcool estava apenas começando. “Eu poderia lidar com isso, mais ou menos. Mas, quando eu tinha 34 anos, eu estava realmente entrincheirado em muitos problemas”, admitiu. “Mas houve anos em que fiquei sóbrio durante esse tempo. A 9ª temporada foi o ano em que fiquei sóbrio o tempo todo. E adivinha em qual temporada fui indicado para melhor ator? Eu fiquei tipo, ‘Isso deve me dizer alguma coisa'”, ressaltou.

Em um momento aterrorizante durante o seu trabalho na série de sucesso, o ator tomava centenas de comprimidos. “Eu não sabia como parar”, confessou ele. “Se a polícia chegasse na minha casa e dissesse: ‘Se você beber hoje à noite, vamos levá-lo para a cadeia’, eu começaria a fazer as malas. Não poderia parar porque a doença e o vício são progressivos. Fica cada vez pior à medida que envelhece”, lamentou.

Embora o ator tentasse esconder o seu vício, as mudanças em sua aparência eram perceptíveis a cada ano. Segundo ele, os colegas de elenco “foram compreensivos e pacientes”. Ele contou que foi para a reabilitação pelo menos 15 vezes ao longo desses anos.

Porém, ele diz tudo ter ficado no passado, já que afirmou estar saudável agora. Matthew tenta manter uma vida saudável, com idas frequentes na academia. No entanto, ele não confessou há quanto tempo está sóbrio. “É importante, mas se você perder a sobriedade, não significa que perderá todo esse tempo e educação. Sua data sóbria muda, mas isso é tudo que muda”.

Em razão do problema de saúde, ele passou por 14 cirurgias no estômago até agora. “Isso é um monte de lembretes para ficar sóbrio. Tudo o que tenho a fazer é olhar para baixo”, disse.