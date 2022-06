‘Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota’, diz Claudia Raia

Atriz está incomodada por sempre lembrarem do seu casamento com o deputado

A atriz Claudia Raia, 55, expôs a cantora Marisa Monte, 54, no programa Saia Justa (GNT), na quarta-feira (29), após ficar incomodada por sempre lembrarem do seu casamento na década de 1980 com o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), 57, na época que ele era galã de novelas.

Durante participação no programa, ela desabafou que não aguenta mais ser associada a Frota. “Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei [com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso”, disse a atriz, arrancando gargalhadas das apresentadoras.

No ano passado, Frota revelou a Rafael Cortez, do podcast Love Treta, que namorou durante um tempo Marisa Monte. Ele disse que conheceu a cantora no Rio quando ela fazia o espetáculo “Rocky Horror Show”, do diretor Miguel Falabella, e não queria que ela ficasse triste por expor o namoro.

“Ela foi minha namorada, ninguém sabia. Eu falei agora porque você tocou no nome dela e estou falando com o maior respeito. A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca. Ela já cantava muito nessa época, por isso fazia os musicais dirigidos pelo Falabella”, disse Frota.

Procurada na época pela reportagem por meio de sua assessoria de imprensa, a cantora não comentou o assunto. Nas redes sociais, a cantora também não se manifestou.