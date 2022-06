Marisa Monte faz homenagem a Bruno e Dom em Londres

O indigenista brasileiro e o jornalista britânico foram assassinados na região do vale do Javari, no Amazonas

Em show no Barbican Centre, em Londres, a cantora Marisa Monte fez uma homenagem ao indigenista brasileiro Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips nesta quinta-feira (23), em uma das etapas da turnê “Portas”. A imagem dos dois apareceu em um telão no palco, no final da apresentação, e foi aplaudida de pé pela cantora, músicos e público. “Obrigada Dom e Bruno. Vocês são nossos heróis. Nossa solidariedade aos amigos e familiares”, escreveu Marisa em seu Instagram. A dupla foi assassinada na região do vale do Javari, no Amazonas, após ter desaparecido no dia 5 de junho, quando retornava de barco ao município de Atalaia do Norte. Os corpos foram encontrados cerca de três quilômetros floresta adentro. A homenagem feita pela cantora foi elogiada pela líder indígena Sonia Guajajara. “Jamais serão esquecidos”, disse. “Que bonito falar deles numa noite de encontro entre a comunidade brasileira e a britânica”, comentou uma fã. Na turnê, Marisa leva ao público alguns de seus sucessos e boa parte do álbum “Portas”, lançado no ano passado. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Em show no dia 18, em Brasília, Caetano Veloso também fez uma homenagem ao indigenista e ao jornalista ao exibir para o público uma bandeira com os rostos de Bruno e Dom, sob aplausos. Enquanto o público seguia aplaudindo e puxava coro contra o presidente Jair Bolsonaro, do PL, Caetano guardou a bandeira e fez uma pergunta. “Por que pararam as investigações?”