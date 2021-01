Marília Mendonça revela se inspirar em Sabrina Sato para treinos

PUBLICIDADE

Marilia Mendonça provando mais uma vez que é gente como a gente. A cantora iniciou os planos traçados para 2021, e um deles é a dedicação aos treinos físicos. E neste domingo (03), usou as redes sociais para contar aos seus fãs o que tem feito para espantar a preguiça na hora dos treinos.

“Vesti o short, vesti o top, prendi o cabelo, peguei o tênis e tô aqui deitada olhando pro celular… e aí, o primeiro treino do ano… sai ou sai nada?”, brincou no Twitter.

Na sequencia ela revelou em quem se inspira para malhar. “Acabei de ver umas fotos da Sabrina Sato… e vamos de treino”, brincou Marilia.

Um internauta ainda sugeriu que convencesse o namorado, Murilo Huff, com quem reatou recentemente, a treinar com ela “Se eu acordar o Murilo essa hora, ele me me mata”, brincou. O casal de cantores tem Léo, que completou 1 ano no último dia 16.