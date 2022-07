Marido de Silvia Poppovic está com leucemia e filha doará medula

A jornalista informou por meio de suas redes, o momento delicado que a família está passando; O marido descobriu a leucemia no ano passado

A jornalista Silvia Poppovic, 67, compartilhou nas redes sociais neste domingo (3) que o marido, o médico endocrinologista Marcello Bronstein, está com leucemia e terá que fazer um transplante de medula óssea. A doadora será a filha do casal, Ana.

“Um caminho difícil, mas temos esperança de que será salvador. Nossa filha Ana, muito generosa, foi a doadora; felizmente compatível”, escreveu a jornalista na rede social.

Poppovic contou que o marido descobriu a leucemia em setembro do ano passado e que não teve boa resposta à quimioterapia. A jornalista, que tem um canal no YouTube, avisou aos seguidores que devido a internação do marido ficará um pouco afastada do canal e das redes. “Espero que não por muito tempo”, disse.

Famosos comentaram a publicação da apresentadora no Instagram desejando que dê tudo certo no tratamento do marido. “Desejando o melhor e que atravessem esse momento da forma mais serena e breve possível”, escreveu a atriz Regina Casé.

A jornalista Leda Nagle comentou a publicação dizendo que está na torcida. “Na fé, na torcida, acreditando na garra de vocês, na competência dos médicos e eficiência do tratamento, aqui vai meu abraço.”

A apresentadora Renata Fan escreveu: “Força, família! Serão vitoriosos” Tenho fé”. Enquanto Márcia Goldschmidt tentou acalmar Poppovic: “Vai correr tudo bem Silvia”, escreveu adicionando emojis de coração.