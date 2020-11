Marido de Ana Hickmann fala sobre câncer: “Por milagre não fui a óbito”

PUBLICIDADE

Alexandre Correa fez um vídeo ao lado da esposa, a apresentadora Ana Hickmann, para dar mais detalhes sobre o câncer no pescoço. O empresário está em tratamento.

“Sendo objetivo, dia 27 de dezembro eu estava na casa de uns amigos em Maresias, meu pescoço estava com uma bola, uma elevação. Peguei a família, ano novo com festa programada, sobe a serra, vem pra São Paulo, cheguei no hospital, exame daqui, exame dali, eram linfonódulos. Fiquei três dias em observação, depois de uma semana, dez dias, pescoço retornou ao normal”, começou a explicar ele.

“Em março, eu estava com muita dor de garganta, um gânglio na região. Em maio fizemos uma punção, tiramos material pra biópsia e material foi conclusivo, e o doutor decidiu operar. Em outubro fomos pra mesa de cirurgia, foi um susto grande, porque o que saiu do pescoço era anormal, voltei pro quarto e depois de quatro horas uma artéria do meu pescoço rompeu. Por milagre não fui a óbito. E depois de dois dias veio o diagnóstico”, completou ele, visivelmente emocionado.